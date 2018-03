A Ventimiglia dal 3 marzo gli abitanti delle frazioni di Mortola, Ciotti e Grimaldi sono isolati per un masso caduto sul tratto a monte dell’Aurelia, che porta al confine italo francese di Ponte San Luigi. Per recarsi a Ventimiglia, si è costretti a passare dalla Francia. Domenica scorsa hanno dovuto compiere circa 30 km per recarsi al seggio per votare in frazione Latte. I ragazzi non hanno il mezzo pubblico per raggiungere la scuola e neppure per tornare a casa. Disagi anche per chi deve recarsi al lavoro.