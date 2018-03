Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

“Lo avevamo intuito incontrando la gente prima e durante la campagna elettorale: la Lega è forza trainante del centro-destra anche a Bordighera”. Commenta così il risultato delle politiche il Segretario della Lega a Bordighera Federico Bertaina. “Grazie a tutti quelli che ci hanno dato la loro fiducia e a tutti i sostenitori che hanno contribuito a realizzare questo straordinario risultato. Con questi numeri sentiamo, ancora di più, la grande responsabilità nei confronti della nostra città in vista delle prossime elezioni amministrative di Bordighera”.

