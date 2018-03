Il tennista armese Fabio Fognini ha vinto il sesto torneo Atp in carriera, conquistando il “Brasil Open”, torneo Atp World Tour 250 sulla terra rossa di San Paolo. In finale Fognini ha battuto in rimonta per 1-6 6-1 6-4, in un’ora e 33 minuti il cileno Nicolas Jarry, numero 73 Atp.

Fabio ha voluto dedicare la vittoria a Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso prematuramente. Grazie a questo successo da domani Fognini guadagnerà un’altra posizione, salendo al 19° posto al mondo.