Piero Farina e Alfredo Moreschi, membri della giuria del concorso bandito da Pigna Mon Amour “dalle pietre al cielo”, hanno incontrato alcuni ragazzi del Cassini direttamente coinvolti nell’iniziativa. Gli studenti infatti non solo proporranno i propri lavori, ma, all’interno del progetto di Alternanza Scuola Lavoro, si faranno carico dell’organizzazione dell’evento finale dell’11 maggio nella ex chiesa di Santa Brigida in cui ci sarà la premiazione dei vincitori del concorso.

Piero Farina è un regista di molte trasmissioni Rai, che ha girato il mondo, osservandolo attraverso la macchina da presa insieme a professionisti del calibro di Ettore Scola mentre Alfredo Moreschi è il fotografo sanremese che ha creato le immagini della Sanremo di oggi ed ha studiato quelle della Sanremo di ieri a partire dal XVI secolo: essi hanno trasformato l’incontro durato poco più di un’ora in una sorta di lectio magistralis sul potere e sulla bellezza dell’immagine. Pigna Mon Amour, registrati i consigli, aggiorna il regolamento con le seguenti indicazioni:

1. Il video dovrà essere corredato da una scaletta che mostri l’intento dell’autore.

2. Le fotografie in concorso non potranno essere più di tre per ogni autore.

3. La valutazione delle foto e dei video maturerà dalla giuria in modo collegiale.

4. Un catalogo dei finalisti con le scalette dei video, delle foto, delle poesie e dei racconti in concorso sarà a disposizione di tutti coloro che lo vorranno consultare.

Il concorso è ormai partito ed ora si resta in attesa dei lavori di tutti coloro che hanno un legame reale, ideale o affettivo con la Pigna di Sanremo.