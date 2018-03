La Regione Liguria rende noto di aver ricevuto comunicazione da parte delle Ferrovie che dalle 16.30 è iniziato un parziale ripristino della circolazione, su un solo binario, sia sulla linea verso Savona che su quella verso Milano. Nelle prossime ore verrà ripristinata la circolazione anche sul secondo binario.

Per domani mattina la Protezione Civile della Regione Liguria ha previsto una nuova allerta arancione nelle zone dell’entroterra: questo potrebbe comportare nuovi e ulteriori disagi per la circolazione ferroviaria. Si raccomanda quindi di mettersi in viaggio nelle prossime ore solo se strettamente indispensabile, per evitare disagi legati ad eventuali nuove interruzioni del servizio causate da ghiaccio o neve.