La Confartigianato di Imperia sta organizzando un corso per il rilascio o il rinnovo del patentino fitosanitario. La legge Italiana che stabilisce le norme per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, meglio conosciuti come fitofarmaci o agrofarmaci, fa riferimento al decreto legislativo 150/2012. Questo decreto prevede che chiunque debba acquistare e/o utilizzare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere munito di apposito certificato di abilitazione, ossia il cosiddetto patentino.

La ratio di questa previsione legislativa è rimasta pressoché lettera morta fino al 26 novembre 2015, a partire da questa data, infatti, non è più possibile utilizzare in alcun modo fitofarmaci senza certificato di abilitazione, a prescindere dalla classificazione tossicologica del prodotto fitosanitario

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Confartigianato telefonando al numero 0184/524511 oppure inviando una mail all’indirizzo formazione@confartigianatoimperia.it