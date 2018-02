Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

La maggior parte dei Comuni liguri interessati all’allerta neve ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, quando scatterà la massima allerta per il Ponente Ligure e l’allerta arancione su tutto il resto della Regione. Scuole chiuse anche a Genova dopo la riunione del Centro operativo di protezione civile.

