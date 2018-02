Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Questa mattina a Riva Ligure i vigili del fuoco di Sanremo hanno recuperato una poiana rimasta incastrata nell’antenna tv di un’abitazione. I pompieri sono dovuti intervenire con una autoscala ed hanno lavorato poco più di un’ora, per liberare il rapace. Le condizioni di salute della poiana sono per fortuna buone.

Riva Ligure, salvata poiana rimasta incastrata in un’antenna tv