Nel fine settimana appena trascorso, sono scese in campo tutte le giovanissime compagini della società bordigotta. A calcare per primi il campo della Conrieri sono stati gli Esordienti che venerdì sera hanno ospitato il BKI Imperia. Il team era chiamato a ribaltare il -9 di Novembre. Si parte subito mettendo la testa avanti, arginando le ottime individualità di alcuni atleti: 18 a 16 all’intervallo lungo. Nel terzo quarto, nonostante una difesa asserragliata in area, i padroni di casa raggiungono il vantaggio in doppia cifra. Un quarto periodo purtroppo disastroso, vede l’Imperia agguantare il pareggio e beffare nell’ultimo minuto la Ranabo con un risultato finale di 38 a 35. Complimenti a tutti i ragazzi scesi in campo per aver dato vita ad un match molto intenso e carico di emozioni.

Sabato pomeriggio, gli Aquilotti Senior, nonostante alcune defezioni importanti, cedono solo il primo mini tempo e si aggiudicano gli altri cinque contro lo SC Ventimiglia: meritato il 16 a 8 finale. A seguire, gli Aquilotti Junior anch’essi in formazione rimaneggiata cedono il passo ai bravissimi pari età dell’Olimpia Taggia: un tempino pareggiato e gli altri ceduti agli ospiti, per il 17 a 7 finale.

Si ringrazia la delta Mizar e la pizzeria La Rampa per il supporto nei confronti dei nostri piccoli atleti.