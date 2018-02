Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Campese, Loanesi S.F., Pallare e Voltrese una partita in meno

Cairese 55 Campomorone S.O. 44 Arenzano 42 Bragno 40 Alassio 40 Taggia 37 Sant’Olcese 36 Ospedaletti 33 Loanesi S.F. 30 Legino 30 Ceriale P.C. 24 Voltrese 23 Campese 20 Borzoli 20 Praese 12 Pallare 11

Alassio – Campomorone S.O. 1 – 0 Arenzano – Sant’Olcese 1 – 2 Borzoli – Bragno 2 – 2 Cairese – Ceriale P.C. 2 – 1 Campese – Loanesi S.F. rinviata Ospedaletti – Legino 1 – 1 Pallare – Voltrese rinviata Praese – Taggia 0 – 1

Vittoria di misura del Taggia a Pra, l'Ospedaletti non va oltre un pareggio