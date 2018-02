Denise Sonaggere in sella al suo cavallo Ivan Sauro ha conquistato la medaglia d’argento, nella categoria C125, primo grado esperti Senior, ai Campionati Regionali che si sono svolti a Tortona. Nel settembre 2017 Denise, 20enne talentuosa amazzone originaria di Arma di Taggia, nel settembre 2017, sempre in sella ad Ivan Sauro, aveva messo al collo un’altra medaglia d’argento ad Arezzo ai Campionati Italiani.

La competizione regionale a Tortona è iniziata venerdì 16, giorno in cui Denise nella categoria C120 ha fatto registrare un percorso netto, senza alcuna penalità, piazzandosi al quarto posto. Sabato 17 nella C125 in due manches e con la somma dei tempi e dei risultati delle due giornate la Sonaggere ha ottenuto il secondo posto finale. Domenica 18 si sono svolti anche i Campionati Liguri a squadre e Denise con il suo centro “Blake Horse” ha raggiunto il quinto posto su 21 società.

Il binomio con Ivan Sauro, nel giro di soli 6 mesi, ha già dato ottimi frutti. Da quando la Sonaggere vive a Millesimo, nei pressi del centro ippico “Blake Horse”, le prestazioni agonistiche sono ancora migliorate, grazie al contributo del suo allenatore Angelo Bollino.

Denise in sella a Costarica nel 2016 conquistò due medaglie di bronzo ai Campionati Regionali a Follo, a livello individuale e nella gara a squadre. Nei Tricolori 2017 Denise, sempre con il cavallo Costarica, si piazzò seconda nella C115, nel “Criterium Senior brevetti”.