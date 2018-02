Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

I circa duecento bambini e ragazzi che hanno festeggiato il Carnevale a Pompeiana domenica scorsa segnano un ulteriore successo per l’associazione Sgarzeline e Pelandrui che con il supporto dell’Amministrazione Comunale anche quest’anno è riuscita a creare una festa davvero coinvolgente. Il coloratissimo villaggio dei Puffi nell’area pro loco ha accolto i tantissimi partecipanti con giochi, musica e ottimi dolci. Si ringraziano tutti i volontari che hanno contribuito all’allestimento e all’animazione della festa, e arrivederci alla prossima edizione.

Pompeiana, grande successo per l’edizione 2018 del Carnevale – FOTO