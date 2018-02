Questa mattina a Milano, nella filiale di piazza Cordusio, Intesa Sanpaolo ha fatto il punto sul mondo dei giovani, insieme alla società di ricerca Ipsos e al Gruppo Panini. Dal mondo del grande calcio era presente Andrea Pirlo, che ha rivissuto con il pubblico il suo sogno di ragazzo.

La collaborazione con il Gruppo Panini nasce con le nuove iniziative lanciate dalla Banca per gli under 18: il nuovo conto che la banca dedica ai più piccoli prevede infatti in omaggio un album Calciatori 2017-2018 e 500 figurine, oltre all’opportunità di vincere un pallone da calcio. Un’iniziativa che piace ai ragazzi, ma anche ai genitori, tanto che, dall’inizio di gennaio ad oggi, sono state raccolte ben 18.000 adesioni.

Da sabato 24 febbraio, Panini e Intesa Sanpaolo daranno vita al “Panini Tour Up! 2018” che farà tappa in 30 città italiane: giochi, quiz e premi per migliaia di collezionisti piccoli e grandi.

A Genova, l’appuntamento è sabato 17 marzo, nella filiale Intesa Sanpaolo di piazza Fontane Marose 1. Per partecipare, basta registrarsi online sul sito www.paninitourup.it.