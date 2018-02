In questo weekend bolognese a Calderara di Reno trascorso a far conoscere le virtù in cucina ( e non solo ) della cipolla egiziana ligure, a raccontare l’importanza della biodiversità applicata alla nostra agricoltura e di uno stile di vita sostenibile, ho avuto il piacere di visitare ” L’orto dal ballino storto” ; orto didattico, sinergico e condiviso dove chiunque può prendere in gestione un pezzo di terreno da coltivare grazie all’associazione ” Calderara in Transizione”.

Il giardinaggio e l’orticoltura urbana in particolare, è oggi per alcuni (e sono già molti) un hobby, un motivo di svago, un mezzo di relax dopo il lavoro. Può però diventare, anche per chi non possiede un’area verde personale, un lavoro vero e proprio, un motivo per occupare il tempo libero, per dare un contributo alla collettività, creando con le proprie forze (anche se ormai sottovalutate, come si pensa quando si è pensionati) qualcosa di necessario, di cui si può fruire tutti, offrendo la possibilità di soddisfare la conoscenza con la terra, con momenti di aggregazione, di svago e di studio. Nei nostri centri urbani i problemi legati alla qualità della vita, all’impiego del tempo libero e di studio per giovani e anziani, alla possibilità di incontro e socializzazione, sono ogni giorno più pressanti e sentiti dalla popolazione. Un museo naturale a cielo aperto in continua evoluzione e crescita dove con grande piacere ho visto rinascere dall’inverno la cipolla egiziana ligure come un segno di rinascita culturale di una città. Orto è bello e necessario.

Marco Damele