Ultimi preparativi per la Sanremese in vista della trasferta di domani sul campo del Real Forte Querceta. Partenza prevista oggi alle 15.

Per la gara di domani mister Massimo Costantino dovrà fare a meno a centrocampo dei lungodegenti Max Taddei e Nicholas Costantini. In dubbio il centrale difensivo Luigi Castaldo.

Il Real Forte Querceta si trova al momento al terzo posto in classifica con un bottino di 42 punti frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte.

La formazione toscana è reduce dalla sconfitta di domenica scorsa (1-0) sul campo del San Donato Tavarnelle.

La Sanremese ricorda che per la trasferta di domani la Gradinata Nord Sanremo sta organizzando il pullman al costo di 25 euro più 10 euro per il biglietto della gara. La partenza è in programma domenica mattina alle 10 davanti allo stadio “Comunale”.

Per informazioni rivolgersi alla sede degli “Irriducibili Sanremo” presso lo stadio “Comunale”.