In vista delle elezioni politiche del 4 marzo, il Pd di Imperia, venerdì 16 febbraio, organizza un’iniziativa pubblica alla Soms ad Imperia Porto Maurizio in via Carducci 65.

Partecipano Lorenzo Basso, candidato nel collegio plurinominale per la Camera dei Deputati, Pietro Mannoni, candidato nel collegio plurinominale per il Senato della Repubblica, Luigi De Vincenzi, candidato nel collegio uninominale per il Senato della Repubblica, Anna Russo, candidata nel collegio uninominale per la Camera dei Deputati e Giovanni Barbagallo, consigliere regionale PD.