Riprendono gli appuntamenti con la canzone d’autore proposti dall’Associazione Culturale Imperia Musicale: venerdì 16 febbraio sarà la volta del cantautore Edoardo Chiesa, che presenterà al Bar 11 di piazza De Amicis a Imperia, a partire dalle ore 21:00, la sua ultima fatica discografica, intitolata Le Nuvole si Spostano Comunque (L’Alienogatto / Dreamingorilla Rec), uscito il 19 gennaio scorso.

In apertura la ligure Chiara Ragnini, che farà ascoltare al pubblico alcune canzoni del suo ultimo disco La Differenza (CREA Media).

EDOARDO CHIESA live

presentazione nuovo disco “LE NUVOLE SI SPOSTANO COMUNQUE”

Venerdì 16 febbraio 2018

Bar n° 11, Piazza E.De Amicis, 11 Imperia

ore 21:00, ingresso libero

Edoardo Chiesa: voce, chitarra

Damiano Ferrando: basso

LE NUVOLE SI SPOSTANO COMUNQUE

Dieci canzoni di cantautorato pop interamente acustico: voce, chitarra, basso, batteria e nient’altro, se non un’attenzione al dettaglio determinante e al calore del suono ottenuti con una registrazione in presa diretta e su nastro. E’ questa la formula che Edoardo Chiesa ha adottato per il seguito del fortunato esordio “Canzoni sull’alternativa” e dopo un tour di oltre cento date in due anni. Un disco che punta tutto sull’essenzialità e sulla qualità di scrittura, tenendo ben presente la tradizione dei cantautori italiani e lasciando che sia l’alto gradiente espressivo delle canzoni a fare il resto. Edoardo ha la rara capacità di mettere in fila quelle cinque-sei parole semplici e quotidiane che vibrano sulla melodia e diventano dei piccoli tesori da tenere stretti. Il suo power-trio completa l’opera spargendo di volta in volta groove, suoni setosi e leggerezze marine.