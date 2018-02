Il “Black & White” in in via Dante 39 a Ventimiglia, come promesso, vuole continuare a stupire. Venerdì 16 ottobre dalle 18.30 in poi è in programma un’apericena con la presenza di un ospite eccezionale. Si tratta di Samuel Storm, uno tra i finalisti di “XFactor11”, svoltasi nel 2017. La serata sarà animata da Kikko Dj (Marcello Campolo).