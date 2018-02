Sabato 17 febbraio avrà luogo presso l’Auser Filo d’Argento la commemorazione per la scomparsa dell’ex Presidente Domenico – Mimmo – Ventre. La cerimonia è prevista, su richiesta della famiglia, per le ore 15,30.

Mimmo, per gli amici, è stata una colonna portante per lo sviluppo dell’Associazione. La presidenza invita tutti Soci e amici a partecipare alla mesta cerimonia.