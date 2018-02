Ermal Meta e Fabrizio Moro con la canzone “Non mi avete fatto niente” hanno vinto il 68° Festival di Sanremo.

Secondo posto per gli Stato Sociale, terzo posto per Annalisa.

Ron con “Almeno pensami” ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” sulla base dei voti della Sala Stampa dell’Ariston Roof.

Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza” hanno ottenuto il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” delle Radio-Tv-Siti Internet.

Ornella Vanoni, con Bungaro e Pacifico, ha conquistato il Premio “Sergio Endrigo” per la migliore interpretazione.

Mirkoeilcane (Nuove Proposte) si è aggiudicato il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo.

Max Gazzè ha, infine, vinto il Premio assegnato dall’Orchestra del Festival.

Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno vinto il Premio Tim Music per la canzone più ascoltata su internet.

Queste le altre posizioni della classifica:

4 Ron

5 Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico

6 Max Gazzè

7 Luca Barbarossa

8 Diodato e Roy Paci

9 The Kolors

10 Giovanni Caccamo

11 Vibrazioni

12 Enzo Avitabile e Peppe Servillo

13 Renzo Rubino

14 Noemi

15 Red Canzian

16 Decibel

17 Nina Zilli

18 Roby Facchinetti e Riccardo Fogli

19 Mario Biondi

20 Elio e Le Storie Tese