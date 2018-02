Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Stamani alle 6 a un centinaio di metri della stazione di Albenga un ragazzo che probabilmente camminava non distante dai binari, dopo esser stato sfiorato da un treno in corsa, ha riportato diverse ferite alla testa. Il giovane è stato ricoverato all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure.

