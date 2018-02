Il Pd Ligure stigmatizza il comportamento del vice presidente della Provincia di Imperia che ha condiviso sul social Facebook un post offensivo verso l’onorevole Boschi Luigino Dellerba, vicepresidente della Provincia di Imperia e noto esponente di Forza Italia, ha condiviso su facebook il post di un tal Paolo Giarratana. Quest’ultimo espone, come immagine di profilo, il simbolo del Movimento 5 Stelle siciliano. Fin qui tutto normale, se non fosse per il contenuto di tale post condiviso: due fotografie di una signorina quasi nuda ed in posizioni provocanti e la scritta: “lei è il nostro sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Maria Elena Boschi. E poi c’è ancora chi si meraviglia di come abbia fatto carriera in politica”.

E’ ovviamente il solito squallido fake. La foto non è dell’onorevole Boschi.

Oltre a segnalare l’inciviltà delle fake news e la loro rilevanza penale, pensiamo che sia un grave atteggiamento discriminatorio nei confronti dell’onorevole Boschi e di tutte le donne lasciar circolare false notizie che insinuano determinati atteggiamenti.

Il fatto che un vicepresidente di provincia abbia fatto circolare un simile post è qualcosa di grave ed incomprensibile, che come Partito Democratico della Liguria vogliamo stigmatizzare e condannare. Riteniamo che questo signore debba chiedere scusa e prendere atto che il suo comportamento è incompatibile con la sua carica.

La politica è fatta di confronto ed anche di scontro, sulle idee e sui programmi. Non si deve però degenerare nell’insulto e nella diffamazione. Quello che è accaduto, invece, fa parte di una visione incivile, volgare e discriminatoria. Noi democratici non ci arrendiamo a questa deriva e faremo tutto ciò che la legge rende possibile per respingere tali comportamenti.

Il Segretario regionale PD Liguria

Sen. Vito Vattuone

Non pubblichiamo il post incriminato per buongusto.