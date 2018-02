Il ritiro della pratica inerente la nuova disposizione del mercato settimanale di Porto Maurizio dall’odg del prossimo consiglio ci soddisfa e rallegra.

Imperia di tutti, grazie al prezioso contributo di Elio Donzella, membro del nostro direttivo, aveva raccolto in molteplici incontri tutti i dubbi e le perplessità esposte dalle associazioni di categoria relative alla disposizione concepita dall’amministrazione, facendole proprie.

Proprio per questo, vista l’importanza del tema e a fronte delle esigenze espresse dalle varie parti, in conferenza capigruppo abbiamo chiesto espressamente il ritiro della pratica per un ulteriore approfondimento che vedesse maggior coinvolgimento delle varie parti in causa al fine di trovare una soluzione ottimale e definitiva.

La nostra proposta ha trovato ampio riscontro anche in altre forze politiche e alla luce di ciò l’assessore Maria Teresa Parodi ha deciso di ritirare la pratica per ulteriori verifiche.

Siamo fermamente convinti che il mercato di Porto Maurizio meriti oggi una sistemazione più degna e finalmente definitiva, ma che tale decisione debba opportunamente vedere le più ampie concertazioni e condivisioni possibili.

Movimento politico

Imperia di Tutti Imperia per Tutti