Ecco l’ordine con cui si esibiranno i duetti questa sera in occasione della quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2018.

1. Renzo Rubino con Serena Rossi

2. Le Vibrazioni con Skin

3. Noemi con Paola Turci

4. Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim

5. Annalisa con Michele Bravi

6. Lo Stato Sociale con Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi

7. Max Gazze con Rita Marcotulli e Roberto Gatto

8. The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti

9. Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico con Alessandro Preziosi

10. Diodato e Roy Paci con Ghemon

11. Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri

12. Enzo Avitabile e Peppe Servillo con Avion Travel e Daby Toure

13. Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi

14. Giovanni Caccamo con Arisa

15. Ron con Alice

16. Red Canzian con Marco Masini

17. Decibel con Midge Ure

18. Luca Barbarossa con Anna Foglietta

19. Nina Zilli con Sergio Cammariere

20. Elio e le Storie Tese con Neri per Caso