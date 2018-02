Ieri a Villa Citera a Sanremo, nella serie C regionale di pallavolo, sono scese in campo le due formazioni del Grafiche Amadeo Sanremo.

I maschi alle 17 hanno agevolmente superato il Volley Voltri Genova con un netto 3 set a 0 (con i parziali di 25-13, 25-21 e 25-17), allontanandosi definitivamente dalla zona della retrocessione.

Mentre le ragazze (nella foto) hanno incontrato il Fanball La Spezia e senza mai soffrire si sono imposte per 3 set a 0 (25-12, 25-23 e 25-19). Con questo successo le ragazze restano nella parte alta della classifica al 4 posto