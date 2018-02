A mezzo stampa, abbiamo accolto con soddisfazione la notizia della Revoca dell’Ordinanza di chiusura della Piscina Cascione, da parte del Sindaco Carlo Capacci.

Soltanto in serata, il Primo Cittadino ci ha comunicato che il Documento Ufficiale, via PEC, perverrà alla Segreteria della Rari Nantes Imperia ENTRO le 12 di domani (martedì 6 febbraio), senza il quale non sarà possibile riaprire l’impianto.

Pertanto, apriremo in mattinata ma non possiamo ancora fornire alla nostra utenza un orario certo. Vi invitiamo a contattare la Segreteria allo 0183650353 e Vi assicuriamo che siamo prontissimi ad annunciarVi la ripresa di tutte le attività.

Rari Nantes Imperia