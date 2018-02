Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

All Inclusive Golf Challenge 2018 Domenica 4 febbraio 2018 – 18 buche stableford 3 cat.

GOLF & GO Sabato 3 febbraio 2018 -18 buche stableford 3 cat. 1ª Categoria 0/12 1° Lordo Alberto Biancheri 27 1° Netto Roberto Isaia 34 2° Netto Flavio Grassi 32

Nel fine settimana appena trascorso si sono svolte due gare. Sabato 3 febbraio si è giocata la Golf & Go, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 4 febbraio si è tenuta la prima tappa dell’ All Inclusive Golf Challenge 2018 una 18 buche stableford tre categorie.