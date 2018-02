Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Argentina-Lavagnese 2-0, il tecnico Marcello Casu festeggia la prima vittoria in campionato

Argentina-Lavagnese 2-0, Di Lauro porta in vantaggio i rossoneri al 43′

Gli armesi grazie al primo successo in campionato si sono portati ad un solo punto dal Montecatini e a due soli punti dallo Scandicci