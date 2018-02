E’ un importante periodo di gare nazionali ed internazionali quello che sta sostenendo il Judo Club Sakura Arma di Taggia che ha inseriti in calendario Campionati Assoluti, Trofei Internazionali di Grand Prix, Tornei Internazionali di European Cup, oltre alle gare regionali ed interregionali.

Samuele Della Torre, Senior Kg. + 100, cintura nera 2° Dan, ha partecipato ad Ostia Lido alla finale nazionale dei Campionati Assoluti, gara riservata alle cinture nere che vede sul tatami i nomi più importanti del judo agonistico italiano.

L’atleta era l’unico della provincia di Imperia a prendere parte alla finale nazionale maschile, essendosi qualificato di diritto in base alla sua alta posizione nella Ranking List nazionale Seniores.

Al termine della gara, la classifica lo vedeva al 9° posto della sua categoria, risultato che, seppure ottimo data la levatura della gara, gli lasciava un po’ di rammarico, in quanto la preparazione era stata fatta con attenzione e costanza, sempre seguito e spronato dall’Insegnante Tecnico Alessio Ferrigno.

Altri appuntamenti sono alle porte, per cui potrà cercare altri buoni risultati che premino il lavoro di preparazione fatto.