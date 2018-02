Regione Liguria torna protagonista a Sanremo con una campagna di valorizzazione del territorio in occasione del Festival della canzone italiana: un’opportunità unica di promozione delle bellezze della nostra regione grazie alla visibilità nazionale e internazionale della kermesse e all’enorme pubblico che, come da tradizione, accorre nella città dei fiori durante la manifestazione, pubblico che avrà la possibilità di conoscere sempre meglio la Liguria e le sue attrazioni turistiche. Le bellezze e gli splendidi scorci della Liguria andranno in diretta nazionale grazie al video emozionale “La Liguria è un’altra cosa”, che verrà mandato in onda durante le dirette di tutte le serate del Festival e sarà ammirato da milioni di telespettatori.