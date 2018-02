E’ fissata per sabato sera (ore 21:00) alla Sala Beckett del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare l’anteprima assoluta dello spettacolo teatrale “Rami Di Me”, di e con Gabriele Parrillo, con la straordinaria partecipazione di Hal Yamanouchi e la musica composta ed eseguita dal vivo al violoncello da Daniela Savoldi. Costo del biglietto d’ingresso: 10,00 €. Prenotazioni +39 333 28 20 196. Spettacolo presentato a cura del Teatro del Banchéro.

Con questo lavoro, Gabriele Parrillo segna il suo rientro come attore all’interno di una sala teatrale, dopo l’itineranza del Cammino del Perdono e gli spettacoli proposti all’interno di importanti festival (Poiesis-Desidera-Festival francescano) in suggestivi scenari naturali e artistici.

La sfida è quella, dopo tanti anni di teatro in compagnia dei grandi classici, di avere l’audacia di “dirla con parole proprie”, e vincere la sfida doppia del raccontare di sé, a partire da un viaggio all’interno del proprio corpo, che diventa la partitura per le emozioni, le sensazioni, i ricordi, gli aneliti, di un artista alla ricerca di un modo di fare spettacolo e di un arte dell’attore, che possa avvicinarsi più ad uno svelamento che ad una esibizione.

In questa “calata dentro di sé”, ironica e autentica, che lascia al pubblico la possibilità di specchiarsi, ad aiutare Parrillo ci saranno la musica composta ed eseguita dal vivo dal toccante violoncello di Daniela Savoldi, artista italo-brasiliana di grande spessore del panorama musicale classico e sperimentale, ed Hal Yamanouchi, coreografo, danzatore, attore, giapponese di fama internazionale, che accompagna la carriera e la formazione di Gabriele Parrillo da ormai più di 30 anni dal loro incontro alla Silvio D’Amico di Roma nel 1986.

Non poteva esserci luogo migliore che il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare, per portare per la prima volta sulla scena “Rami di me”, testo che si nutre a più fiate della metafora dell’albero per sviluppare un percorso di consapevolezza fisica ed emotiva, e per provare a comunicarlo anche al di là dei laboratori, tenuti proprio insieme al maestro Yamanouchi al Teatro del Banchéro, ad un numero più grande di persone attraverso l’ironia e la forza della parola, della musica e della coreografia.

Gabriele Parrillo (http://www.teatrodelbanchero.it/curricula/gabriele-parrillo/), attore e regista, insegnante Linklater, risiede fra Roma e Reggio Emilia. Diplomato alla Accademia Nazionale d’Arte drammatica Silvio d’Amico nel 1988, inizia la sua attività artistica nel 1985. Lavora in teatro con registi come Trionfo, Ronconi, Camillleri, Guicciardini, Branciaroli, Tiezzi, Lavia, Mauri, Wass, Pezzoli, Baliani, Piscitelli, Farau, Sonzogni, Yamanouchi, Cava, Cardone, Fabrizi, Misuraca Stein, Marafante, Tronnolone. Fonda con Taheri il gruppo “I costruttori”, attivo a Roma dal 1990 al 1995, coinvolgendo i giovani Gifuni e Favino. Partecipa a molte serie televisive come La squadra, Grandi domani, Medicina generale, Distretto di Polizia, Don Matteo, Il Commissario etc.. In cinema lavora con registi come Bellocchio, Misuraca, Sargentini, Fago, Murri, De Biasi. Intensa la sua attività di speaker, doppiatore (voce dell’attore americano Giovanni Ribisi) e voce recitante, in concerto e nell’audiolibro (Il mondo di Sofia, La legge dell’attrazione. Ed. Salani). La sua attività attoriale si è sempre nutrita negli ultimi 14 anni di occasioni di studio e insegnamento: fondamentale la collaborazione con il Teatro Ateneo dell’Università la Sapienza di Roma, dove ha tenuto laboratori dal 1998 incentrati sulla relazione corpo-voce, il lavoro di ricerca sulla spontaneità consapevole con il maestro Hal Yamanouchi, di cui è assistente dal 1997 al 2003, e dal 2000, l’incontro con Kristin Linklater, ed il suo metodo per liberare la voce naturale, di cui diviene insegnante abilitato nel 2012. E’ uno dei Docenti del Corso Officina del Teatro del Banchéro.

Hal Yamanouchi (http://www.teatrodelbanchero.it/curricula/hal-yamanouchi/) attore, doppiatore e danzatore, è uno dei Docenti del Corso Officina del Teatro del Banchéro.

Daniela Savoldi (https://danielasavoldi.com/info/) e` una violoncellista italo-brasiliana. La sua curiosità l’ha spinta a cercare nuovi stimoli in generi diversi come klezmer, bossa nova, musica indiana, rock, pop, musica popolare e d’autore e a sperimentare la tecnica dell’improvvisazione.

