Un cuoco italiano, residente a Roquebrune Cap Martin, è stato condannato a pagare una multa di 1000 euro per aver rubato il portafoglio ad un cliente del Casinò di Montecarlo.

Il furto, con un bottino di 4000 euro, era stato messo a segno lo scorso 20 ottobre nei pressi della roulette all’interno della casa da gioco monegasca. L’uomo aveva sottratto il portafoglio ad una persona che si era seduta al tavolo verde per puntare le proprie fiches alla roulette.

Il servizio di sicurezza, dopo esser stato allertato, ha smascherato il ladro dato che il furto è stato immortalato dalle immagini della videosorveglianza, come riporta “Nice Matin”.