Vi sarà inoltre il ristorante Mimosa da 70/100 coperti aperto pranzo e cena per la clientela sia interna che esterna all’Hotel.

L’intervento di ristrutturazione ha permesso in tempo record di soli 4 mesi di riprendere l’edificio nei suoi interni nelle parti comuni senza stravolgere la struttura. Sono 50 le camere tutte rinnovate da 17 ma a 28 ma 6 junior suite vista mare con terrazzo e una Superior Suite vista mare con un terrazzo di 40 mq. Vi saranno poi le due dependance 4 stelle per altre 24 camere.

Il Miramare nasce come Hotel nel 1870 nel corso degli anni ha ospitato personaggi famosi quali La Regina Elena, Evita Peron, Charles De Gaulle, artisti quali Giacomo Puccini e Antonio Fogazzaro. Più recentemente le star del Festival di Sanremo John Travolta. Antonio Banderas. Roger Clinton.

. Un investimento notevole per il Miramare Group che ha voluto rilanciare una delle strutture storiche nel mondo degli Hotel della nostra Riviera (VIDEO IN ARRIVO)

Sanremo | Serata di Gala al Miramare Palace di Sanremo per l’inaugurazione della struttura ricettiva recentemente ristrutturata e portata al rango di 5 stelle. Una struttura che vuole essere un punto di riferimento per l’offerta ricettiva della riviera di ponente.