Il sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, sulla propria pagina di Facebook ha stigmatizzato il comportamento vandalico di una persona, pubblicando un’immagine del danno che è stato compiuto. “Una nuova puntata per la rubrica “L’incivile del Giorno” – scrive Ioculano – nel magnifico contesto dei Balzi Rossi, dove stiamo portando avanti lavori di miglioramento dell’area, nell’ambito del progetto Nat-Cult con fondi europei ottenuti grazie all’impegno di Regione e Provincia…. non poteva mancare l’imbecille del giorno. Ps: Cambia fidanzato, Lulu.