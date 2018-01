Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Viola lavorava presso “Westcoast Liguria”, noto negozio di accessori per moto (Harley Davidson in particolare) che ha la sua sede proprio ad Arma di Taggia. Lascia la moglie e una figlia.

Sanremo| Un volto conosciuto quello di Francesco Viola, il motociclista di quarantadue anni deceduto questa mattina in un incidente stradale mentre percorreva corso Mazzini in direzione di Arma di Taggia.