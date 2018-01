Il 2018 di Zuiki parte dalla Liguria. Giovedì 31 gennaio è infatti prevista la prima apertura dell’anno per il brand con un nuovo punto vendita a Sanremo.

Lo store sorgerà in via Matteotti, all’angolo con via Escoffier e avrà un’estensione di 250 m2. L’inaugurazione prevederà un party “open” con il djset di Tina Baffy dalle ore 16.00 e i primi 1000 clienti che effettueranno un acquisto in store riceveranno una shopping bag ZUIKI in omaggio!

In Liguria sono già presenti 4 punti vendita Zuiki, distribuiti tra Genova, Alassio, La Spezia e Savona. L’azienda apre il suo primo store nella provincia di Imperia presentando al pubblico sanremese la nuova collezione P/E Donna 2018.

Dalle T-shirt leggere e glamour alle diverse proposte denim, passando per le giacche di tendenza e le originali mise da sfoggiare per le uscite by night, Zuiki saluta l’arrivo della primavera e si prepara ad accogliere l’inizio della bella stagione.

ZUIKI E SANREMO, UN FEELING DI MODA

La nuova apertura di Zuiki in città sarà accolta dal fermento per i preparativi del seguitissimo festival della canzone italiana.

A pochi giorni dal debutto della più importante kermesse musicale sul palco dell’Ariston, Zuiki propone alla città il suo nuovo concept store e lo fa in una location di grande fascino e tradizione. Il nuovo punto vendita si colloca infatti in una delle zone più frequentate e centrali della città, a pochi passi dal teatro che ospita il festival.

Leggerezza, fascino e capacità di attirare l’attenzione del pubblico. Sono queste alcune delle caratteristiche principali di Zuiki. Le stesse che accomunano il brand d’abbigliamento all’attesissimo evento che ogni anno catalizza l’attenzione di milioni di telespettatori in tutta Italia, tanto interessati ad artisti e canzoni quanto affascinati dalla bellezza della cornice che li ospita.

AL CENTRO DEL PROGETTO

Zuiki porta anche a Sanremo un concetto di abbigliamento che negli ultimi anni si è affermato in tutta la penisola. Con oltre 140 punti vendita dislocati sul territorio nazionale, l’azienda si appresta ad affrontare il 2018 con un piano di sviluppo biennale che prevede 35 new opening e 60 riqualificazioni di punti vendita già esistenti.

Gli investimenti in Liguria mirano a rafforzare l’identità del marchio in un territorio che da sempre è attento al mondo della moda e alle tendenze del momento.

Fondata nel 2003, ZUIKI è presente sul territorio nazionale con oltre 140 punti vendita, tra diretti, franchising e outlet. Un’affermazione straordinaria per una realtà tutta italiana che ha costruito il suo successo con una formula innovativa: un prodotto sempre nuovo realizzato in un’ottica friendly price; rapporto diretto con la produzione e continui flash di collezione con un sistema creativo e produttivo veloce, snello e capace di rispondere tempestivamente alle richieste del mercato.