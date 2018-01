Venerdì 2 febbraio alle 20.30, presso l’Hotel Corallo di Corso Garibaldi 29, il Segretario Nazionale di Casa Pound Italia Simone Di Stefano presenterà il programma elettorale per le prossime elezioni del 4 marzo insieme ad alcuni candidati del collegio 1 circoscrizione Liguria.

Verso le 22.45 circa sarà inaugurata ufficialmente la nuova sede imperiese in Via Domenico Acquarone 17, zona Parasio.

CANDIDATI DI CASA POUND

Camera dei Deputati

Liguria 1

Candidati del collegio plurinominale

Luciano Chiarenza

Silvia Pastorino

Daniel Salis

Antonella Garavello

Candidati dei collegi uninominali

Sanremo – Silvia Pastorino

Savona – Gianni Cerruti

Genova Unità Urbanistica Sestri Ponente – Josephine Donzello

Liguria 2

Candidati nel collegio plurinominale

Silvia Pastorino

Marco Mori

Josephine Donzello

Pietro Saturno

Candidati nei collegi uninominali

Genova Unità Urbanistica San Fruttuoso – Davide Cappai

Genova Rapallo – Josephine Donzello

La Spezia – Pietro Saturno

Senato

Candidati nel collegio plurinominale

Andrea Lombardi

Manuela Leotta

Saverio Polizzi

Candidati nei collegi uninominali

Savona – Manuela Leotta

Genova Unità urbanistica San Fruttuoso – Fersido Censi

La Spezia – Maria Grazia Baracco