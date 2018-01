Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Tocca al Savona, in netto recupero, rallentare la corsa del Ponsacco anche se il Real Forte Querceta è in scia ed il Viareggio preme