C’è ancora tempo fino al 31 gennaio per presentare le candidature ed essere inseriti nell’ELENCO DI SOGGETTI CHE OPERANO IN CAMPO TURISTICO, CULTURALE, AMBIENTALE, SOCIALE, SPORTIVO E LUDICO-RICREATIVO INTERESSATI AD OPERARE NELLA VALLE DEL SAN LORENZO da pubblicare sul sito www.turismovallesanlorenzo.com .

I professionisti, le Associazioni, le cooperative, i consorzi, le società, le imprese e i soggetti economici che operano nel campo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo e ludico-ricreativo e che sono interessati a proporre iniziative e ad offrire i propri servizi ai residenti e ai turisti della Valle del San Lorenzo possono rispondere alla manifestazione di interesse pubblicata sulla home page del sito www.turismovallesanlorenzo.com.

L’obiettivo delle Amministrazioni della Valle del San Lorenzo è quello promuovere e valorizzare il proprio territorio attraverso proposte di attività culturali, ludico-ricreative, sportive, sociali … facilmente e prontamente reperibili da cittadini e turisti.

Per questo motivo verrà creata un’apposita sezione sul sito turistico della Valle del San Lorenzo www.turismovallesanlorenzo.com che ospiterà i profili degli operatori interessati e darà loro visibilità nei confronti di persone/associazioni/enti, che vorranno usufruire dei servizi offerti e permetterà allo stesso tempo, in particolare a cittadini e turisti, di avere facilmente a disposizione informazioni sulle attività che si possono fare in Valle.

Entro il 31 Gennaio 2018 verranno raccolte le prime adesioni degli operatori interessati che saranno caricate sul sito di Valle entro la fine di Febbraio.

Oltre il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, in qualsiasi momento potranno essere inoltrate ulteriori richieste di inserimento nell’elenco che verranno validate dalle Amministrazioni della Valle entro il mese di giugno.

La modulistica completa per la presentazione della candidatura è scaricabile dalla home page del sito www.turismovallesanlorenzo.com e dal sito www.comune.costarainera.im.it .

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo email: info@turismovallesanlorenzo.com