Laura Pausini, i Negramaro, Gianna Nannini e Gianni Morandi con ogni probabilità saranno gli ospiti italiani del Festival di Sanremo 2018. Ognuno canterà due brani, uno dei quali assieme a Claudio Baglioni. Renato Zero ha, invece, smentito la propria presenza. “Avere Claudio alla guida del Festival è una preziosa occasione di rinascita. La musica torna al centro del palcoscenico e finalmente è affidata alle mani esperte di un “addetto ai lavori” ha scritto Zero su Facebook.

