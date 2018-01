Domani, sabato 27 gennaio, la vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale ad Imperia parteciperà alla commemorazione del “Giorno della Memoria”, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

La cerimonia avrà inizio alle 10 in Piazza Fratelli Serra con la deposizione di una corona di alloro e proseguirà, alle 10.30, presso la Sala Auditorium del Museo Navale, con l’incontro con gli studenti “Per non dimenticare”. A seguire sarà consegnata una medaglia d’onore in memoria di un cittadino imperiese internato nei lager.