Sabato 27 gennaio Ventimiglia ospiterà una interessante manifestazione sportiva: a cura del comitato provinciale dell’ASCI ciclismo e dell’associazione Ciclistica Bordighera si terrà la gara ciclistica “9° trofeo Città di Ventimiglia”, la 2° prova dei 3 giorni di Bordighera. Il ritrovo sarà presso la Bocciofila di Roverino dalle ore 8.30 alle 10.30; saranno 12 le categorie a competere, facendo montare in sella ragazzi dai 16 ai 75 anni: la prima partenza sarà alle 11. Il percorso sarà il circuito di via Fois (2.8 km a giro) da percorrere svariate volte. Per info: 328 65 22 048.