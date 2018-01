Ogni anno circa 12 mila liguri si ammalano di tumore e per il 2017 sono 11.950 i casi stimati. I dati sono relativi ai nuovi casi di incidenza del tumore in Liguria rilevati da un report annuale di Associazione e Fondazione italiana di Oncologia medica e dall’Associazione italiana registri tumori. “E’ una delle patologie che preoccupa di più i nuclei familiari. Le risposte del sistema sanitario devono essere cura e prevenzione” dice l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale presentando la ricerca “I numeri del cancro in Italia 2017”.