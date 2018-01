Sabato 27 gennaio a Imperia si svolgerà la commemorazione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

La cerimonia avrà inizio alle 10, in Piazza Fratelli Serra, con la deposizione di una corona di alloro.

Successivamente, alle 10.30, nella sala Auditorium del Museo Navale – organizzato dalla Prefettura in collaborazione con il Comune e l’Amministrazione Provinciale di Imperia, con l’Ufficio Scolastico Provinciale, con la Capitaneria di Porto di Imperia e con il locale Istituto Storico della resistenza e dell’Età Contemporanea – si terrà un incontro “…per non dimenticare” che vuole essere un percorso di riflessioni, racconti ed immagini, sui temi della Shoah, con gli studenti, cui seguirà la consegna di una medaglia d’onore in memoria di un cittadino della nostra provincia internato nei lager.