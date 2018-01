Le richieste dei BIGLIETTI SINGOLI per l’edizione 2018 del Festival di Sanremo potranno essere effettuate sul sito

http://sanremo2018.aristonsanremo.com/

a partire dalle ore 15 del 25 gennaio fino alle ore 18 del 26 gennaio.

Per compilare correttamente la richiesta bisogna essere in possesso dei seguenti dati/documenti:

* nome, cognome, luogo e data di nascita, e-mail, telefono del pagante e di chi partecipa alla serata;

* scansione documento (carta d’identità o passaporto) – fronte e retro – su unica facciata del pagante e di chi partecipa alla serata.

Ogni pagante NON può richiedere più di 2 biglietti per singola serata.

LA RICHIESTA INOLTRATA NON COSTITUISCE PRENOTAZIONE.

Le richieste saranno elaborate seguendo rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo al sistema (certificato da Notaio) ed in base alla disponibilità.

Nel caso la richiesta venisse accettata, riceverete successivamente una e-mail di conferma da parte della biglietteria con le indicazioni per effettuare il pagamento.

Qualora si desiderasse la ricevuta fiscale occorre fornire la ragione sociale, l’indirizzo e la Partita IVA

Tutte le informazioni relative all’elaborazione delle richieste verranno pubblicate su questa pagina.