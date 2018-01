Teatro Lo Spazio Vuoto – Imperia

VENERDI’ 26 Gennaio

ore 21.15 ore

MAI MORTI

con Bebo Storti

regia Renato Sarti

Bebo Storti, attore comico e drammatico, sia di teatro che di cinema. Raggiunge la notorietà grazie ai programmi televisivi come Su la testa! e Mai dire Gol. Memorabili i suoi personaggi come il Conte Uguccione, Thomas Prostata, o Adelmo Stecchetti. Nel cinema italiano prende parte a cult movie come Nirvana e Amnésia, entrambi per la regia di Gabriele Salvatores (premio Oscar nel ’92 per il film Mediterraneo)

MAI MORTI. Affabulazione nera che fa discutere, arrabbiare, divide, emoziona e commuove. E’ la nostra storia recente attraverso i racconti di un fascista mai pentito: un nostalgico delle “belle imprese” del Ventennio fascista, oggi impegnato in prima persona a difesa dell’ordine pubblico contro viados, extracomunitari, zingari e drogati. Mai Morti era il nome di uno dei più terribili battaglioni della Decima Mas. A questa formazione, che operò a fianco dei nazisti nella repressione anti-partigiana, e al magma inquietante del pianeta fascista il personaggio guarda con delirante nostalgia. Il protagonista ricorda le stragi compiute dall’Esercito Italiano in Africa e l’uso indiscriminato e massiccio dei gas contro le popolazioni civili. Ad animare i suoi sogni ad occhi aperti sono anche alcune vicende del passato più prossimo e del nostro presente: dalla strage di piazza Fontana fino al G8 di Genova. Un monologo che cerca di rammentare che la parola antifascismo ha ancora un fondamentale e profondo motivo di esistere, e per riflettere su quanto, in Italia, il razzismo, il nazionalismo e la xenofobia siano difficili da estirpare.