Campionato Under 18 – terza giornata di ritorno

Imperia Bki – Bvc Sea Sanremo 75-65 (19-15, 25-15, 19-18, 12-17)

Imperia: Boretti 5, Olivari 7, Arnaldi 14, Lamce 8, Donati M. 5, Cologgi 24, Briguglio 5, Andreini 2, Devia, Berriolo, Giusta 3. Coach: Archimede.

Bvc Sanremo Sea: Navaglia 4, Genovese 14, Fiore 16, Crusco, Arturo 14, Ungureanu 3, Riceputi 7, Dini, Trivieri 5, Markishiq 2. Coach Alessandro Deda.

Disco rosso per il Bvc Sanremo Sea sul campo dell’imbattuta capolista Imperia. Il Sanremo ha comunque disputato una buona gara, come conferma il coach Deda: “I ragazzi sono stati bravi a rimanere in partita su un campo difficile. Guardiamo avanti e continuiamo ad allenarci”.