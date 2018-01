La Prefettura ha comminato una multa di 5000 euro ad un extracomunitario sorpreso a fare la pipì per strada in piazza Eroi a Sanremo nei pressi della Torre Saracena. Il giovane era sta sorpreso in flagranza da una pattuglia della Polizia, ma per tutta risposta aveva proseguito, mettendosi addirittura in mostra.

In un primo tempo la sanzione era stata di 3333 euro, ma alla luce del mancato pagamento, ora è scattato l’aumento a 5000 euro, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.