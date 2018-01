Si è svolta in lieta armonia oggi, giovedì 18 gennaio la Festa del “Gateau de Roi” (Torta del Re) con 19 partecipanti convenuti al Ristorante Val di Sogno di Bordighera Alta. Il 1° posto nel taglio fortunato della torta è andato alla segretaria Constance Ballestra sorridente nella foto assieme ad una simpatica caffettiera, altri premi sono state consegnati (con tanto di corona) ad altre 6 signore presenti. Prima del brindisi augurale c’è stata la sintetica relazione del Presidente Eduardo Raneri sull’attività svolta nel 2017 e sono stati evidenziati i prossimi rendez-vous, cui sono invitati Soci e Simpatizzanti: martedì 30 gennaio alle ore 19,45 al Cinema Zeni di Bordighera visione dell’Opera “La Tosca” in diretta da New York; mercoledì 21 febbraio alle ore 17,15 presso la Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia riunione del gruppo di Studio sulla Storia e Letteratura francese , per esaminare assieme a Mr.Jacques Buisson il contenuto del libro di Lucien Febvre (1878-1956) intitolato: Amour sacré, amour profane; domenica 25 febbraio alle ore 16 presso la ex Anglicana di Bordighera ascolto di sinfonie e danze a 4 mani al pianoforte con musiche di Dvorak,Brahms e Rossini. Per contatti e adesioni tel.(0184)298537/352078/294260.

E.R.