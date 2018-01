Si é tenuto ieri, 16 Gennaio 2018, a San Lorenzo al Mare il primo incontro dell’anno di Fratelli d’Italia, circolo territoriale del Golfo delle Torri. Molti i presenti e gli argomenti trattati, primo tra tutti le elezioni del 4 Marzo per cui l’interesse di Fdi-An é quello di far riflettere sull’importanza di andare a votare e di convincere più persone possibili ad esercitare il proprio diritto e dovere di voto, nonostante ormai molti cittadini siano scoraggiati dagli ultimi anni di malgoverno e decrescita del nostro paese, ma è proprio il voto lo strumento per contrastare tutto questo, l’occasione per dire la nostra e cambiare le cose.

Non bisogna cedere alla rassegnazione ne pensare che sia già tutto deciso. Pertanto si è invitata la popolazione a riflettere, a informarsi in questi mesi sulla proposta politica di Fratelli d’Italia e degli altri, per arrivare al momento del voto più consapevoli e aver trasmesso questo senso di consapevolezza e di responsabilità al maggior numero di persone possibili.

Si sono trattati gli argomenti del programma di Fdi ed altri ancora si approfondiranno nei prossimi banchetti di tesseramento e di propaganda organizzati ieri dal circolo per le mattine di Venerdì 19 e 26 Gennaio dalle 9:30 alle 12:30 a San Lorenzo in piazza del mercato e Sabato 20 e 27 Gennaio a Imperia Oneglia dalle 9:00 alle 13:00 in piazza San Giovanni insieme al rappresentanti di Imperia, la popolazione è tutta invitata. Dal momento che è iniziato il tesseramento e che le elezioni politiche sono vicine, chi volesse partecipare e avvicinarsi alla politica potrà contattare i referenti del circolo Pierluigi Balestra, Segretario e Lorenza Bellini, Presidente, alla mail fdiangolfodelletorri@gmail.com o sulla pagina Facebook Fratelli d’Italia AN Golfo delle Torri.